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        Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

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        Giriş: 12.07.2023 - 15:20
        Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

        DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde sürdürdüğü oturma eylemine bir aile daha katıldı.

        Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı evlat nöbeti, 1409'uncu gününde devam ediyor.

        Ağabey Ergin Dağdeviren, Yalova'dan 8 yıl önce kandırılarak dağa götürülen kardeşi Ahmet'e kavuşma ümidiyle kente gelerek, oturma eylemine dahil oldu.

        Çocuklarına kavuşmak için HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan aile sayısı 362'ye yükseldi.

        Ağabey Dağdeviren, gazetecilere, kardeşinden 2015 yılından bu yana haber alamadıklarını söyledi.

        Daha önce "bipolar bozukluk" teşhisi konulan kardeşinin yaklaşık bir ay da tedavi gördüğünü anlatan Dağdeviren, kaybolmasının ardından yaptıkları araştırmada kardeşinin Hakkari'nin Yüksekova ilçesine gittiği bilgisini aldıklarını ifade etti.

        Dağdeviren, "Yüksekova'da bir otele, oradan da HDP binasına gittiği bilgisini aldık. HDP'den kardeşimi bize teslim etmesini istiyoruz. Kardeşim ilaç kullanıyordu ve raporları vardı. Eşi ve çocukları da kardeşimi bekliyor." dedi.

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