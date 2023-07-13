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        Diyarbakırlı sporcular Avrupa Şampiyonası'na katılacak

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        Giriş: 13.07.2023 - 11:47
        Diyarbakırlı sporcular Avrupa Şampiyonası'na katılacak

        DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Belediyesi sporcuları, Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda derece elde ederek Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

        Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafından 6-13 Temmuz'da Mardin'de yapılan Türkiye Kick Boks Şampiyonası'na katılan Yenişehir Belediyesi sporcuları başarı elde etti.

        Yenişehir Belediyesi sporcusu Ecem Naz Ertaş kicklight yıldız bayanlarda 60 kiloda, Sudenaz Karabulut ise yıldız bayanlar kicklight 50 kiloda birinci oldu.

        2 sporcu milli takıma girerek eylül ayında yapılacak olan Avrupa Şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek.

        Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, Türkiye'yi ve Diyarbakır'ı temsil edecek olan sporculara başarılar dileyerek, genç sporcuları destekleyeceklerini kaydetti.

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