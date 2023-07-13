Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Diyarbakır'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü, 3 kişi yaralandı

        AA txt
        Giriş: 13.07.2023 - 11:54
        Diyarbakır'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü, 3 kişi yaralandı

        DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Ufuk İ. yönetimindeki 31 DC 272 plakalı otomobil, Silvan Bitlis kara yolunda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü ile Duygu İ, Nezir İ. ve Nehir İ. 112 Acil Sağlık ekiplerince Silvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Sürücü Ufuk İ, hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Diyarbakır´da taksiciler konvoy oluşturarak taksimetre ücretlerine zam istedi
        Diyarbakır´da taksiciler konvoy oluşturarak taksimetre ücretlerine zam istedi
        Terör örgütü PKK/KCK´nın `medya´ yapılanmasına yönelik davada 15 tutuklu tahliye edildi
        Terör örgütü PKK/KCK´nın `medya´ yapılanmasına yönelik davada 15 tutuklu tahliye edildi
        Diyarbakır´da evlat nöbetindeki aile sayısı 362'ye çıktı
        Diyarbakır´da evlat nöbetindeki aile sayısı 362'ye çıktı
        Diyarbakır'da silahlı 'parke taşı' kavgası: 1 ölü
        Diyarbakır'da silahlı 'parke taşı' kavgası: 1 ölü
        Tatile geldiği Antalya'da 'gürültü' kavgasında öldürülen Furkan, Diyarbakır'da toprağa verildi
        Tatile geldiği Antalya'da 'gürültü' kavgasında öldürülen Furkan, Diyarbakır'da toprağa verildi
        Diyarbakır ve çevresindeki 14 boğulmanın ardından uzmandan uyarı: Profesyoneller için de tehlike
        Diyarbakır ve çevresindeki 14 boğulmanın ardından uzmandan uyarı: Profesyoneller için de tehlike