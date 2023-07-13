Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Diyarbakır'da "Medeniyetler ve Bilim Tarihinde İslam Aydınlanması" konulu söyleşi yapıldı

        AA txt
        Giriş: 13.07.2023 - 13:15
        Diyarbakır'da "Medeniyetler ve Bilim Tarihinde İslam Aydınlanması" konulu söyleşi yapıldı

        DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Geleceğin Bilimi Platformu iş birliğiyle "Medeniyetler ve Bilim Tarihinde İslam Aydınlanması" konulu söyleşi yapıldı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen söyleşiye Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Bilgievi, Akademi Lise, Akademi Üniversite eğitmenleri ve vatandaşlar katıldı.

        Prof. Dr. Talip Alp katılımcılara İslam tarihinde bilimin önemi ile ilgili bilgi verdi, İslam tarihinde ismi ön plana çıkan alimler, edebiyatçılar ve bilim adamlarının hayat hikayelerini anlattı.

        Söyleşinin sonunda katılımcılardan gelen sorular da yanıtlandı.

        Söyleşiye, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Veysel Kızılay, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Ömer Buğday da katıldı.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü, eşi ve 2 çocuğu yaralı
        Şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü, eşi ve 2 çocuğu yaralı
        Diyarbakır´da taksiciler konvoy oluşturarak taksimetre ücretlerine zam istedi
        Diyarbakır´da taksiciler konvoy oluşturarak taksimetre ücretlerine zam istedi
        Terör örgütü PKK/KCK´nın `medya´ yapılanmasına yönelik davada 15 tutuklu tahliye edildi
        Terör örgütü PKK/KCK´nın `medya´ yapılanmasına yönelik davada 15 tutuklu tahliye edildi
        Diyarbakır´da evlat nöbetindeki aile sayısı 362'ye çıktı
        Diyarbakır´da evlat nöbetindeki aile sayısı 362'ye çıktı
        Diyarbakır'da silahlı 'parke taşı' kavgası: 1 ölü
        Diyarbakır'da silahlı 'parke taşı' kavgası: 1 ölü
        Tatile geldiği Antalya'da 'gürültü' kavgasında öldürülen Furkan, Diyarbakır'da toprağa verildi
        Tatile geldiği Antalya'da 'gürültü' kavgasında öldürülen Furkan, Diyarbakır'da toprağa verildi