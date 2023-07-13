Diyarbakır'da "Medeniyetler ve Bilim Tarihinde İslam Aydınlanması" konulu söyleşi yapıldı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Geleceğin Bilimi Platformu iş birliğiyle "Medeniyetler ve Bilim Tarihinde İslam Aydınlanması" konulu söyleşi yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen söyleşiye Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Bilgievi, Akademi Lise, Akademi Üniversite eğitmenleri ve vatandaşlar katıldı.

Prof. Dr. Talip Alp katılımcılara İslam tarihinde bilimin önemi ile ilgili bilgi verdi, İslam tarihinde ismi ön plana çıkan alimler, edebiyatçılar ve bilim adamlarının hayat hikayelerini anlattı.

Söyleşinin sonunda katılımcılardan gelen sorular da yanıtlandı.

Söyleşiye, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Veysel Kızılay, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Ömer Buğday da katıldı.