Dicle Elektrik, Mardin'de trafo merkezinin yapımının durdurulduğunu bildirdi

DİYARBAKIR (AA) - Dicle Elektrik, Mardin'de yapılan trafo merkezinin yapımının durdurulduğunu belirtti.

Dicle Elektrik'ten yapılan açıklamada, Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından 15 milyon liralık yatırım ile 2 bin 780 trafoyu besleyen ve yaklaşık 8 bin 500 abonenin faydalanacağı Derik ilçesi Dikmen-1 Trafo Merkezi çevre bağlantıları tesis yapım çalışmasının borçlu tarımsal sulama abonelerinin şikayeti üzerine durdurulduğu bildirildi.

Dikmen-1 Trafo Merkezi'nden 20 fiderle enerji dağıtımı yapılan bölgede, 216 dağıtım trafo merkezi, 2 bin 342 tarımsal sulama trafo merkezi ve 222 özel trafo merkezinin bulunduğu kaydedilen açıklamada, bölgede özellikle tarımsal sulama alanlarında kayda geçmeyen yüksek tüketim nedeniyle yeraltı iletim kablolarında aşınma ve yıpranma meydana geldiği, bu durumun arıza kaynaklı elektrik kesintilerine neden olduğu aktarıldı.

Açıklamada, Dicle Elektrik Mardin İl Müdürlüğü'nün son bir yıl içerisindeki verilerine göre, Dikmen-1 Trafo Merkezi'nde toplam 1771 arızanın meydana geldiği ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dicle Elektrik Mardin İl Müdürü Halil Homan, yaşanan arızaların onarımı sebebiyle toplam 3 bin 811 saatlik elektrik kesintisinin yaşanması durumunda kalındığını belirtti.

Homan, şunları kaydetti:

“Dicle Elektrik hızla müdahale ederek arızaların onarımını ve gerekli değişimleri gerçekleştirse de kapasite artışları ve aşırı yüklenmeler, arızaların sürekli hale gelmesine yol açıyor. Bu sebeple, kısa süre önce Dikmen-1 Trafo Merkezi için 15 milyon lira bütçe ayrılarak yenileme çalışması başlatıldı. Ancak tarımsal sulama abonelerinin elektrik kesintilerini gerekçe göstererek yaptığı şikayetler nedeniyle bu yatırım çalışması ne yazık ki durdurulmak zorunda kalındı."

Merkezin arızaları ve arızalara bağlı gerçekleşen kesintilerinin önüne geçilmesi için yapıldığını ifade eden Homan, çalışmaların müşterilere hizmet odaklı olduğunu aktardı.

Homan, şöyle devam etti:

"Kamu yararı gözetilerek yaklaşık 8 bin 500 abonenin kaliteli ve sürekli enerji almasını sağlayacak olan çalışma, montajın 8'nci gününde borçlu tarımsal sulama abonelerinin zorunlu olarak yapılması gereken planlı kesintileri gerekçe göstererek şikayette bulunması nedeniyle durduruldu. Enerji kesintisi yapılmadan teknik olarak çalışma yapılamayacağından 11 Temmuz itibariyle çalışmalarımız durmuş ve montaj işlemi tamamlanamamıştır. An itibariyle 20 fidere bağlı yeraltı kabloları kanal dışında olup tehlike arz etmektedir. Mevcut kabloların ekonomik ömrünü doldurmak üzere olması ve kuvvetli tesis akım yönetmeliğinin yaklaşım mesafesine uymaması, daha büyük arızaların oluşma ihtimalini arttırmaktadır. Ayrıca, açık alandaki kabloların aşırı sıcaklık ve güneş ışığına maruz kalması, ciddi arızaların yaşanmasının kaçınılmaz olmasına yol açmaktadır."