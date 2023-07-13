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        Yenişehir Belediyesi'nden üreticilere organik gübre ve tohum desteği

        AA txt
        Giriş: 13.07.2023 - 15:02
        Yenişehir Belediyesi'nden üreticilere organik gübre ve tohum desteği

        DİYARBAKIR (AA) - Yenişehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından tarımın geliştirilmesi ve sağlıklı, sürdürülebilir üretimin yapılabilmesi amacıyla üreticilere gübre ve tohum desteği verildi.

        Yenişehir ilçesinin Üçkuyu Mahallesi'nde düzenlenen programda, üreticilere gübre ve tohum desteği sağlandı.

        Kaymakam ve Yenişehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Beşikci, tarım ile uğraşan, kentin ihtiyaçlarını karşılayan ailelere destek olmayı, iş yükünü azaltmayı ve ekonomik olarak destek olmayı amaçladıklarını kaydetti.

        Beşikci, "Dağıtımını yaptığımız organik gübre ve sebze tohumunun ilçemize, küçük aile işletmelerine ve üreticilerimize hayırlı olsun." dedi.

        Programa, Yenişehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürü Özgür Polat, Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Süleyman İskenderoğlu, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Abbas Ateş ve sebze üreticileri katıldı.

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