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        Diyarbakır'da 8'i polis 9 kişinin yaralandığı terör saldırısı sanıkları hakim karşısında

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        Giriş: 13.07.2023 - 17:21
        Diyarbakır'da 8'i polis 9 kişinin yaralandığı terör saldırısı sanıkları hakim karşısında

        DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da yaklaşık 8 ay önce çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracının geçişi sırasında düzenlenen, 8'i polis memuru 9 kişinin yaralandığı terör saldırısına ilişkin 6'sı tutuklu, 8 sanığın yargılanmasına başlandı.

        Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar Ferhat A, Behçet A, Garip T, Aydın A, Servet A. ve Uğur A, tutuksuz yargılanan H.A. ve Y.A. ile saldırıda yaralanan 4 polis memuru hazır bulundu.

        Duruşmada savunma yapan ve üzerlerine isnat edilen suçlamaları reddeden tutuklu sanıklar tahliye, tutuksuz sanıklar da beraat talebinde bulundu.

        4 polis memuru ise söz konusu terör saldırısında yaralandıklarını belirterek, sanıklardan şikayetçi oldu.

        Cumhuriyet savcısı hazırladığı mütalaasında, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi.

        Sanık avukatları da müvekkillerinin suçsuz olduğunu savunarak, tahliyelerini istedi.

        Mahkeme heyeti verdiği kısa aranın ardından, tutuklu sanıklar Servet A. ve Uğur A'nın tahliyesine, diğer 4 sanığın ise tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

        - İstenilen ceza

        İddianamede, tutuklu sanık Ferhat A, Behçet A, Garip T. ve Aydın A. hakkında "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak", "kasten öldürmeye teşebbüs", "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" ve "mala zarar verme" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 122 yıldan 194 yıla kadar, tutuksuz sanıklar hakkında ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

        Diyarbakır-Mardin kara yolunun Yeşil Vadi Mahallesi mevkisinde 16 Aralık 2022'de çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracının geçişi sırasında yol kenarına park edilen araçtaki bomba patlatılmış, saldırıda 8'i polis memuru 9 kişi yaralanmıştı.

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