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        Diyarbakır'da hırsızlık ve kapkaç yaptıkları iddiasıyla 15 zanlı yakalandı

        AA txt
        Giriş: 14.07.2023 - 09:10
        Diyarbakır'da hırsızlık ve kapkaç yaptıkları iddiasıyla 15 zanlı yakalandı

        DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda hırsızlık ve kapkaç yaptıkları öne sürülen 15 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen "Suçla Sinerjik Mücadele Projesi" kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince farklı tarih ve adreslerde hırsızlık ve kapkaç yaptıkları belirlenen 15 zanlıya yönelik operasyon başlatıldı.

        Operasyonda, belirlenen adreslerde 15 şüpheli yakalandı.

        İncelemede, şüphelilerden birinin 12 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

        Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

        Öte yandan, şüphelilerden bazılarının hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kameralarınca görüntülendi.

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