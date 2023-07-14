Diyarbakır'da firari hükümlü yakalandı
DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da hakkında 10 yıl 5 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Operasyonda, "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kullanma veya Sağlama" suçundan hakkında 10 yıl 5 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.F.O. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.