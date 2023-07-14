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        Diyarbakır Valisi Su, turizm sektör temsilcileriyle bir araya geldi

        AA txt
        Giriş: 14.07.2023 - 12:25
        Diyarbakır Valisi Su, turizm sektör temsilcileriyle bir araya geldi

        DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, turizm sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

        Kentin turizmini canlandırmaya yönelik konuların masaya yatırıldığı toplantı, bir otelde düzenlendi.

        Toplantıda, kentin ulusal ve uluslararası platformda tanıtımı, turizm sektöründeki potansiyelin ve çalışmaların değerlendirmesi konuları ele alındı.

        Toplantıya, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Vali Yardımcısı İlyas Öztürk, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Veysel Kızılay, Kültür ve Turizm İl Müdürü Cemil Alp, akademisyenler, Karacadağ Kalkınma Ajansı yetkilileri, turizm sektörü ile sivil toplum kuruluş temsilcileri katıldı.

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