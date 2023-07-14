Diyarbakır'da somut olmayan kültürel mirasın tespiti için uzmanlar sahada

DİYARBAKIR (AA) - ÖMER YASİN ERGİN - Diyarbakır'da somut olmayan kültürel mirasın tespit edilip kayıt altına alınması için çalışma başlatıldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi (DBB) Müzeler ve Kütüphaneler Şube Müdürlüğü, binlerce yıldır farklı medeniyetlere beşiklik eden kentte zamanla unutulmuş veya unutulmaya yüz tutmuş sözlü gelenekler, gösteri sanatları, toplumsal uygulamalar, dini ritüeller ve şölenler gibi somut olmayan kültürel mirasın tespiti, tanınması, korunması ve gelecek nesillere aktarılması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda hazırlanan "Somut Olmayan Kültürel Mirasın Derlenmesi, Görsel Temsilci ve Etnofotografi Projesi" doğrultusunda kente gelen UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Somut Olmayan Kültürel Miras İhtisas Komitesi Başkan Vekili Prof. Dr. Muhtar Kutlu, arkeolog, sanat tarihçisi ve halk bilimcilerden oluşan 15 kişilik uzman ekibe Diyarbakır Kent Müzesi'nde eğitim verdi.

Prof. Dr. Kutlu, 3 gün süren eğitimde tespit edilen eserlerin ulusal envantere kaydedilmesi ve raporlama süreciyle ilgili bilgilendirme yaptı.

Eğitimin ardından ekipler sahadaki incelemelere başladı.

Prof. Dr. Kutlu, AA muhabirine, Diyarbakır'ın somut olmayan kültürel miras anlamında oldukça zengin olduğunu belirterek, ekiplere bu envanteri ortaya çıkarmaları için yöntem, görsel temsil ve etnofotografi konularında bilgi aktardığını söyledi.

Uzman ekiplerin sahada bu bilgileri uygulayacağını dile getiren Kutlu, çalışma ile ortaya çıkacak somut olmayan kültürel mirasın ulusal envantere kaydedilmesini arzuladıklarını anlattı.

Kutlu, "İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde somut olmayan kültürel miras tespit komisyonumuz var. Bugüne kadar Diyarbakır'dan 17 unsur ulusal envantere kaydedildi. Aslında çok daha fazla olması lazım, Diyarbakır bunu hak etmiyor. Tespit edilecek unsurların uluslararası alana taşınabilmesi için ulusal envanterde mutlaka yer alması gerekiyor." dedi.

- "Ulusal envantere kayıt sayısı çok büyük bir rakama ulaşacak"

DBB Müzeler ve Kütüphaneler Şube Müdürü Ercan Alpay ise 33 medeniyete ev sahipliği yapan kentte bu medeniyetlerin geride bıraktığı somut olmayan kültürel mirasın bulunduğunu vurguladı.

Teknoloji ve farklı sebeplerden dolayı bu mirasın yok olma ve unutulma tehlikesi ile karşı karşıya kaldığını dile getiren Alpay, şunları kaydetti:

"Başlattığımız bu çalışmayla geleneklerimizi, zenginliklerimizi kayıt altına almaya, belgelemeye çalışacağız. Diyarbakır'da köy köy gezeceğiz, ne kadar geleneğimiz, göreneğimiz, zenginliğimiz varsa bunları kayıt altına alacağız. İleriki aşamada bunları UNESCO'nun somut olmayan kültürel varlığı listesine kaydetmek için çalışmalar yapacağız. Şu anda Diyarbakır'da bu konuda az sayıda unsur envantere kaydedilmiş. İnanıyorum ki yakın zamanda ulusal envantere yaptığımız kayıt sayısı çok büyük bir rakama ulaşacak."

Alpay, projenin kente çok önemli katkı sunacağına işaret ederek, masal anlatıcılığı, bilmeceler, çocuk oyunları, geleneksel köy düğünleri, geleneksel inançlar, şenlikler gibi unsurların tespit edileceğini kaydetti.

Saha çalışmasının ilk aşamasının 7 ay süreceğini belirten Alpay, "Yaptığımız çalışmada unsurlar kayıt altına alınmayı gerektiriyorsa süreyi daha da uzatmayı düşünüyoruz. Amacımız Diyarbakır'daki somut olmayan kültürel varlıkların tamamını ulusal envanterde kayıt altına almaktır." ifadelerini kullandı.