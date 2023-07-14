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        Diyarbakır'da "Spora Gel" kursları devam ediyor

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        Giriş: 14.07.2023 - 13:34
        Diyarbakır'da "Spora Gel" kursları devam ediyor

        DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, "Spora Gel" kursları kapsamında 21 branşta 30 bin 911 çocuğa ücretsiz spor eğitimleri veriyor.

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, yaz tatilinin başlamasıyla çocukların vakitlerini daha verimli geçirmeleri, fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak için açtığı "Spora Gel" kurslarının kapasitesini artırdı.

        Talaytepe Spor Kompleksi başta olmak üzere 13 tesiste futbol, voleybol, badminton, masa tenisi, kick boks, judo, kort tenisi, atletizm, tekvando, çim hokeyi, basketbol, yüzme, karate, güreş, satranç, hentbol, dart, jimnastik, izcilik, dağcılık ve okçuluk eğitimleri haftanın 7 günü saat 09.00-17.00 arasında gerçekleşiyor.

        Haftanın 3 günü de Köşkler Spor Salonu ve kapalı yüzme havuzunda öğrencilere yüzme eğitimi veriliyor.

        Büyükşehir Belediyesinin POMEM, PMYO, Askeri Okullar, Bekçilik, BESYO ve Spor Liseleri öğrencileri için başlattığı "Ücretsiz Özel Yetenek Kursları"nın da devam ettiği Talaytepe Spor Kompleksi'nde 1027 kişi sınavlara hazırlanıyor.

        - Parklarda sabah sporu

        Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, görevlendirdiği antrenörlerle Anıt Park, Park 75, Tema Park, Koşuyolu, Kardeşlik, Kent Meydanı, 15 Temmuz Şehitler Parkı, Seyrantepe TOKİ ve Rojava parklarında vatandaşlara sabah sporu hizmeti sunuyor.

        Vatandaşlar, haftanın 7 günü 07.00-10.30 saatleri arasında kadın ve erkek spor antrenörleri eşliğinde fizik hareketleri, yürüyüş, koşu, sağlıklı beslenme ve daha birçok konuda sağlıklı ve psikolojik olarak destekleyici hizmetlerden yararlanıyor.

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