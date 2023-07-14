Diyarbakır'da öğrenciler tarihi mekanları gezdi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yaz Kuran kursundaki öğrencilere kentin tarihi mekanlarını gezdirdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı'nca düzenlenen etkinlikte, Yenişehir ilçesine bağlı Güvendere ve Çelikevler mahallesi yaz Kuran kurslarında eğitim gören öğrenciler, keyifli bir gün geçirdi.

Öğrenciler, İç Kale Müzesi, Keçi Burcu, On Gözlü Köprü, Dört Ayaklı Minare, Hz. Süleyman, Hz. Ömer, Kurşunlu ve Ulu Cami'yi rehberler eşliğinde gezerek mekanlar hakkında bilgi sahibi oldu.

Ziyaret sırasında arkadaşlarıyla farklı birgün geçirmenin mutluluğunu yaşayan öğrenciler, tarihi mekanlarda hatıra fotoğrafları çektirdi.

Etkinlik, öğrencilere yemek ikramının yapılmasının ardından sona erdi.