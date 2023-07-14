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        Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu'ndan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

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        Giriş: 14.07.2023 - 13:46
        Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu'ndan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

        DİYARBAKIR (AA) - Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Beyoğlu mesajında, hain kalkışmanın yaşandığı gecede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı ve cesur duruşunun etkisiyle büyük bir destan yazdığını belirtti.

        Beyoğlu, şunları kaydetti:

        "Milletimiz, ülkemizin geleceğine yöneltilen hain kalkışma karşısında, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla büyük bir kahramanlık örneği sergileyerek hain darbe girişimine karşı durmuş, canı pahasına, demokrasisine, devletine, geleceğine ve egemenliğine sahip çıkmıştır. 15 Temmuz direnişi, asırlar boyu unutulmayacak bir destandır. Ülkemizin geleceğine, birliğimize ve demokrasimize karşı girişilen bu hain darbe kalkışması sırasında, Çanakkale ruhuyla direnişe geçerek vatan için çekinmeden canlarını veren şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize de minnetlerimi sunuyorum."

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