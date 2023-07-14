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        Diyarbakır'da preslenmiş pamuk balyalarının bulunduğu alanda yangın çıktı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2023 - 15:51
        Diyarbakır'da preslenmiş pamuk balyalarının bulunduğu alanda yangın çıktı

        DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da bir tekstil fabrikasının preslenmiş pamuk balyalarının bulunduğu alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

        Merkez Kayapınar ilçesi Diyarbakır Şanlıurfa kara yolun kenarındaki tekstil fabrikasında preslenmiş pamuk balyalarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

        Yangın, itfaiye araçlarının yanı sıra Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile yapılan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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