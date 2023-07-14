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        Dicle Üniversitesi'nce 15 Temmuz şehitleri dualarla anıldı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2023 - 16:09
        Dicle Üniversitesi'nce 15 Temmuz şehitleri dualarla anıldı

        DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi tarafından 15 Temmuz şehitleri için mevlit programı düzenlendi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, cuma namazından önce İlahiyat Fakültesi Camisi'nde FETÖ'nün darbe girişiminde şehit düşenler dualarla anıldı, mevlit okundu.

        Programa katılanlara meyve suyu ve lokum ikram edildi.

        Programa, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, rektör yardımcıları, dekanlar, şube müdürleri, akademisyenler ve personeller katıldı.

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