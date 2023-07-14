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        Diyarbakır'da "15 Temmuz Türkiye Yüzyılının Kahramanları" fotoğraf sergisi açıldı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2023 - 16:12
        Diyarbakır'da "15 Temmuz Türkiye Yüzyılının Kahramanları" fotoğraf sergisi açıldı

        DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi Hastanesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında darbe girişimi sırasında ve sonrasında çekilen fotoğrafların yer aldığı sergi açıldı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Dicle Üniversitesi Hastanesinde "15 Temmuz Türkiye Yüzyılının Kahramanları" fotoğraf sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

        Serginin açılışına, Dicle Üniversitesi Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Akdağ, başhekim yardımcıları, hastane yönetimi ve çalışanları ile hasta yakınları katıldı.

        Başhekim Akdağ, Dicle Üniversitesi Hastaneleri olarak 15 Temmuz ruhuna her zaman ve her zeminde sahip çıkacaklarını ifade ederek, şehitleri rahmetle andıklarını belirtti.

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