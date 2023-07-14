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        GÜNCELLEME - Diyarbakır'da preslenmiş pamuk balyalarının bulunduğu alanda çıkan yangın söndürüldü

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2023 - 17:05
        GÜNCELLEME - Diyarbakır'da preslenmiş pamuk balyalarının bulunduğu alanda çıkan yangın söndürüldü

        DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da bir tekstil fabrikasının preslenmiş pamuk balyalarının bulunduğu alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Merkez Kayapınar ilçesi Diyarbakır Şanlıurfa kara yolu kenarındaki tekstil fabrikasında preslenmiş pamuk balyalarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

        Yangın, itfaiye araçlarının yanı sıra Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile yapılan müdahaleyle söndürüldü.

        Ekipler, soğutma çalışması yaptı.

        Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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