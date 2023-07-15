Diyarbakır Valisi Su'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Su, mesajında, devlet ve millet hayatına yönelik en alçak saldırılardan biri olan 15 Temmuz darbe girişiminin 7. yıl dönümünü idrak ettiklerini belirtti.

Aziz milletin, şanlı tarihi boyunca devletine, bayrağına ve sarsılmaz kardeşliğine bir ve bütün olarak daima var gücüyle sahip çıktığını, milli ve manevi değerlerini hedef alan hainlere asla geçit vermediğini aktaran Su, şunları kaydetti:

"Devletimizin, küresel ölçekte söz sahibi bir devlet haline gelmesini, tüm mazlumların en gür sesi olmasını, haksızlıklar ve hukuksuzluklar karşısında dik durmasını hazmedemeyen dahili ve harici şer odakları, kahraman ordumuzun içine sızdırdıkları FETÖ maşasını 15 Temmuz gecesi harekete geçirerek tarihte eşi benzeri görülmemiş bir ihanete kalkışarak ülkemizi parçalayıp, bölmeye ve işgale yeltenmişler. Ancak bu hainlere karşı milletimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde ve onun çağrısıyla kahramanca meydanlara inmiş, bedenini siper etmiş, canı pahasına milli ve manevi değerlerine, demokrasiye, istiklal ve istikbaline sahip çıkmıştır. Bu onurlu dik duruşla aziz milletimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hem birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunun bu topraklarda sonsuza kadar yaşayacağını göstermiş hem de bundan sonra bu ve benzeri hain saldırılara kalkışmaya yelteneceklere en güçlü şekilde karşı koyacağını bir kez daha kanıtlamış ve aynı zamanda tüm dünyaya da demokrasiye nasıl sahip çıkılacağının dersini vermiştir. Bizler de her karışında ecdadımızın verdiği destansı mücadelelerin, kazanılan eşsiz zaferlerin canlı tarihini yansıtan aziz vatanımıza, kahraman gazilerimiz ve aziz şehitlerimizden aldığımız ilhamla aynı kardeşlik ruhuyla sahip çıkmaya ve onu küresel ölçekte en gelişmiş ülkelerin üzerine çıkarmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. 15 Temmuz gecesi sabaha kadar meydanları dolduran milyonlarca vatandaşımızdan, şerefli Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve kahraman emniyet teşkilatımız mensuplarından şahadet mertebesine erişen aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi şükranla anıyor."