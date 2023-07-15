DİYARBAKIR (AA) - MEHMET SIDDIK KAYA - Diyarbakır'da dezavantajlı çocuklara yazılım ve robotik kodlama eğitimi veriliyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, GAP Bölge Kalkınma İdaresi desteğiyle 5 yıl önce "Gençlikle El Ele" projesini hayata geçirdi.

Proje kapsamında Müdürlüğün AR-GE biriminde, bilgisayar, fen ve teknoloji, robotik kodlama gibi birçok alanda uzman eğitimciler tarafından dezavantajlı çocuklara eğitim veriliyor.

Projeyle açılan Yazılım ve Kuluçka (Star-Up) Merkezi'nde, dezavantajlı ve risk altındaki çocuklar, ileri derecede yazılım ve robotik kodlama eğitimi alıyor.

- Şimdiye kadar 150 çocuk eğitim gördü

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muzaffer Akçam, AA muhabirine, merkez Yenişehir, Bağlar ve Sur ilçeleri başta olmak üzere kentte yaşayan dezavantajlı çocuklara eğitim verdiklerini söyledi.

Hedeflerinin dezavantajlı ve risk altındaki çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve onlara yazılım alanında eğitim vermek olduğunu belirten Akçam, eğitimlerin İl Müdürlüğü yerleşkesinde sürdüğünü bildirdi.

Akçam, çocukların teknolojinin gerektirdiği şekilde eğitim aldığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"13 yaşından büyük bütün çocuklarımızı buraya bekliyoruz. En az 540 çocuğumuza ulaşmayı hedefliyoruz. Şimdiye kadar 150 çocuğa eğitim verildi. Uygulamadan dolayı ailelerden olumlu dönüşler aldık. Çocuk ve gençlerimizden çok talep var. Yazılım alanında çok iyi duruma galen çocuklarımız var. Hatta bunlara iş alanları oluşturabilmek için Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile görüştük."

AR-GE Birim Sorumlusu Eta Pekdaş ise maddi durumu el vermeyen ve yeteri kadar teknolojiye ulaşamayan dezavantajlı çocuklara ileri derecede yazılım eğitimi imkanı sunduklarını söyledi.

Pekdaş, "Amacımız çocukları sokağın olumsuzluklarına karşı korumak. Onları teknolojiyle buluşturmak. Yeni dönem yazılım ve robotik kodlamayla çağı yakalamak." dedi.

Merkezde eğitim alan 15 yaşındaki Yunus Emre Kaya da yazılım alanında kendini geliştirmek için kursa geldiğini belirtti.