Güneydoğu'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır, Mardin, Şırnak, Bingöl ve Batman'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla programlar düzenlendi.

Diyarbakır merkez Yenişehir ilçesi Hava Şehitliği'nde düzenlenen ve Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende, şehitler için dua edildi.

İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu'nun okuduğu duanın ardından şehitlerin kabirlerine karanfiller bırakıldı.

Törene, Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, 7. Kolordu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Yılmaz Yıldırım, 8. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Gürtaç Kayapınar, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan Çiloğlu, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, kamu kurum müdürleri ile şehit ve gazi yakınları katıldı.

- Mardin

Mardin Garnizon Şehitliği'nde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, şehitler için dua edildi.

Daha sonra şehitlerin kabirlerine karanfil bırakıldı.

Törene, Vali Mahmut Demirtaş, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hikmet Yokarıbaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, AK Parti İl Başkanı Vahap Alma, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, siyasi partiler, kamu kurum ve kuruluşlarla, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit yakınları, gazi ve aileleri katıldı.

- Şırnak

Şırnak'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında 23. Jandarma Piyade Tümen Komutanlığı'nda yapılan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Vali Osman Bilgin ve beraberindekiler Şehitlik Anıtı'na karanfil bıraktı, İl Müftü Ahmet Dilek şehitler için dua etti.

Daha sonra Bilgin, Cumhuriyet Meydanı'nda açılan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resim sergisini gezerek, Yeni Mahalle Geylani Camisi'ndeki mevlit programına katıldı.

Programda, 15 Temmuz'da hayatını kaybeden şehitler için dua edildi.

Etkinliklere, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, 23. Jandarma Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Halil Soysal, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Yusuf Ziyaeddin Cavlak, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, Şırnak TSO Başkanı Osman Geliş, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

- Bingöl

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Bingöl Şehitliği'nde anma programı düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, İl Müftüsü Mustafa Topal dua etti, şehit kabirlerine karanfil bırakıldı.

Daha sonra Valilik önünde düzenlenen serginin açılışı gerçekleştirildi.

Programa, Vali Kadir Ekinci, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, askeri ve emniyet yetkilileri, kurum amirleri ve şehit yakınları katıldı.

- Batman

Batman Valiliği tarafından da Necat Nasıroğlu Külliyesi'nde 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olanlar için mevlit okutuldu, dualar edildi.

Programa, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp'ın yanı sıra, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.