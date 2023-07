Doğu ve Güneydoğu'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri gerçekleştirildi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır, Mardin, Siirt, Batman, Elazığ, Bingöl ve Şırnak'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Diyarbakır'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Valilik tarafından gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında merkez Sur ilçesindeki Keçi Burcu'nda Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında ve sonrasında çekilen fotoğraflardan oluşan serginin açılışı yapıldı.

Keçi Burcu'ndan Fatihpaşa (Kurşunlu) Camisi'ne kadar bando takımı öncülüğünde gerçekleştirilen yürüyüşe vatandaşlar Türk bayraklarıyla katıldı.

Vali Ali İhsan Su, kamu kurum ve sivil toplum kuruluşları tarafından cami meydanında açılan stantları gezdi.

Belediyeler ve bazı sivil toplum kuruluşlarınca kurulan stantlarda vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.

Fatihpaşa Camisi önünde devam eden programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması, alandaki dev ekranlardan izletildi.

Vali Su, programda yaptığı konuşmada, 7 yıl önce Türkiye'yi işgal etmek, demokrasiyi ortadan kaldırmak, hükümeti yıkmak, milli iradeyi ortadan kaldırmak, Türkiye'yi bölüp parçalamak isteyen FETÖ ve uzantılarının darbe girişimi başlattığını anımsattı.

15 Temmuz'un milli iradenin demokrasiye sahip çıktığı gün olduğunu ifade eden Su, şöyle dedi:

"Yüce milletimiz Allah'ın izni ve inayetiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde onun çağrısıyla meydanlara indi ve darbe girişimini sonuçsuz bıraktı. Ülkemizi işgal etmek, demokrasimizi ortadan kaldırmak isteyenlere hep birlikte 'dur' dedi. Her görüşten 85 milyon vatandaşımız siyasi görüşlerini bir tarafa bırakarak tek vücut olarak ülkemizi işgal etmek isteyen FETÖ terör örgütü ve onun uzantılarına karşı durmuş ve bu teşebbüsü azmi, inancıyla ve imanıyla bertaraf etmiştir. 15 Temmuz aziz milletimizin vatanına, milletine, bayrağına, ezanına, mukaddesatına sahip çıktığı gündür, aziz şehitlerimizin kahraman gazilerimizin, bu vatan evlatlarının her birinin her bir karışına sahip çıktığı özel bir gündür. Bütün dünyaya yüce Türk milleti olarak demokrasiye nasıl sahip çıkıldığını, vatanımıza, milletimize, bayrağımıza, ezanımıza, mukaddesatımıza nasıl sahip çıkıldığının gösterildiği gecedir."

Sancak Koşusu'nu tamamlayan sporcular Türk bayrağını Vali Su'ya verdi.

Vali Su, "Sancak Koşusu" ile "15 Temmuz Şehitleri Anma Bisiklet Yarışı'nda dereceye giren sporculara madalya verdi.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, kaymakamlar da programa katıldı.

- Mardin

Mardin'de 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda Kur'an-ı Kerim okundu, şiirler seslendirildi.

Programda konuşan Vali Mahmut Demirtaş, 7 yıl önce ülke ve millet olarak tarihin en uzun ve en karanlık gecesini hep birlikte yaşadıklarını söyledi.

Karanlık geceyi aydınlığa kavuşturan şehitlere Allah'tan rahmet, şehadeti göze alarak hainlere karşı mücadele eden kahraman gazilere minnet duyduklarını belirten Demirtaş, şunları söyledi:

"Şehitlerimizin ve gazilerimizin dışında ellerine bayraklarını alarak yollara çıkan, caddeleri, sokakları, meydanları dolduran vatan sevdalılarına şükranlarımı sunuyorum. Bu akşam 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı kapsamında Mardin'den birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi tüm dünyaya bir kez daha haykıracağız.15 Temmuz, aziz milletimizin kanla, şanla ve şerefle tarihe altın harflerle yazdığı kutlu bir destandır. Ne mutlu bizlere ki ne mutlu bu milletin evlatlarına ki bu kutlu destanın başkahramanlarıyız."

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında ve sonrasında Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirleri tarafından çekilen fotoğrafların da bulunduğu fotoğraf ve resim sergisinin gezildiği programda, belediyeler de vatandaşlara ikramlarda bulundu.

Programa Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hikmet Yokarıbaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları ile siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kızıltepe ve Dargeçit ilçelerinde de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında etkinlikler düzenlendi.

- Siirt

Siirt'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği, mehter takımının gösterisi ve Türk bayrakları eşliğinde Siirt Üniversitesi Merkez Yerleşkesi önünde Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü'yle başladı.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda devam eden etkinlikler kapsamında "15 Temmuz'da Yaşananlar" fotoğraf sergisi ziyaret edildi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, eşi Güney Hacıbektaşoğlu ve protokol üyeleri, fotoğrafları tek tek inceledi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunduğu etkinlikte Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi.

Vali Hacıbektaşoğlu, programda yaptığı konuşmada, FETÖ'nün sinsice planladığı hain darbe girişiminin milletin kahraman direnişiyle bozguna uğratılmasının üstünden 7 yıl geçtiğini söyledi.

Türkiye'nin demokrasi tarihi açısından 15 Temmuz gecesi hain darbecilere karşı bir destan yazıldığını belirten Hacıbektaşoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye'de her zaman darbeci bir azınlık grup vardı ve bu grup zaman zaman darbe de yaptı ama ilk kez çok daha sinsi bir örgüt olan FETÖ'nün askeri darbesiyle karşı karşıya kalındı. 15 Temmuz 2016 gecesinde başlayan, düşmanın yapmadığını yapacak kadar iğrenç ve kanlı hain darbe girişimi tarih sayfalarında kara bir leke olarak yerini aldı. Bu trajik olayda darbeci teröristler kendi halkına ateş açmak suretiyle vatandaşlarını katlederek, Gazi Meclis'ini ve devlet kurumlarını bombalayarak köprülere, yollara ölüm tuzakları kurarak, Türk Ordusu denilince halkın benliğine yerleşmiş olan tüm ezberleri bozdu. FETÖ'nün tezgahlayıp uygulamaya koyduğu bu hain darbe girişimi, başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere hükümet, siyasi partiler, medya, milli iradeye bağlı askerler, polis, belediyeler ve özellikle aziz milletimizin cesareti ve üstün gayreti sonucunda başarısızlığa uğratıldı."

Programa, Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca, Adalet Komisyonu Başkanı Erhan Obut, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, İdare Mahkemesi Başkanı Mehmet Altay, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

- Batman

Batman'da Atatürk Parkı'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İl Müftüsü Nihat Kök'ün duasıyla sürdü.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, programda yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'da devletin ve ordunun içerisine sinmiş olan hain terör örgütünün bir darbe teşebbüsünde bulunduğunu söyledi.

Bu darbe teşebbüsünün Türkiye üzerinde oynanmak istenen oyunlardan sadece bir tanesi olduğunu belirten Canalp, şunları söyledi:

"Amaç Türkiye'de bir iç karışıklık ortaya çıkarabilmekti. Mümkün olduğunca Türkiye'den bir Suriye, bir Irak, bir Libya ve bir Lübnan ortaya çıkarabilmek gibi bir amacı vardır bu teşebbüsün ama şükürler olsun ki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde ve liderliğinde milletimiz engin ferasetini bir kez daha gösterdi ve Batman örneğinde olduğu gibi memleketimizin 81 vilayetinde insanlar caddelere, sokaklara ve meydanlara koştu. O gece dünya demokrasi tarihine altın harflerle bir destanı yazdı."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Millete Sesleniş konuşmasının sinevizyondan izletildiği etkinlik, verilen konserle sona erdi.

- Elazığ

Elazığ'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda ellerinde Türk bayraklarıyla bir araya gelen vatandaşlar, mehteran takımı eşliğinde Gazi Caddesi'nden 15 Temmuz Meydanı'na kadar "Demokrasi Yürüyüşü" gerçekleştirdi.

Burada şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından mehteran takımı konser verdi, şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftüsü İrfan Üstündağ dua etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde Karayolları kavşağından başlayıp tören alanında son bulan sancak koşusu kapsamında sporcular, elden ele taşıdıkları sancağı Vali Ömer Toraman'a teslim etti.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında yaşananların anlatıldığı sinevizyon gösterisinin izletildiği etkinlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz mesajının yer aldığı video izlendi.

Vali Toraman, programda yaptığı konuşmada, 15 Temmuz destanında milletin demokrasisi, vatanı, özgürlükleri, milli iradesi, milli ve manevi değerleri ile Türkiye sevdası uğruna meydanlara inerek bir darbe girişimini bertaraf ettiğini söyledi.

Türkiye'nin ve Türk milletinin daha önce de darbelerle karşı karşıya kaldığını anımsatan Toraman, şöyle konuştu:

"Milletimizin temel özelliklerinden bir tanesi milli birlik ve beraberliğidir. Bu Türk milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti devletinin en önemli gücünü teşkil etmektedir. Bu devlet, millet ve coğrafya üzerinde hesapları olanlar milli birlik ve beraberliğimizi zedelemek, ortadan kaldırmak için sürekli gayret içerisinde oldular. Tarih boyunca bütün bu teşebbüsleri aziz milletimiz kahramanlarımız kahraman şehitlerimiz topyekun bertaraf ettiler."

Programda Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı ve CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol da konuşma yaptı.

Programa 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, İl Emniyet Müdürü Celal Sel ile siyasi partilerin temsilcileri, kurum ve kuruluşların yetkilileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Elazığ'ın Keban ve Sivrice ilçelerinde de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

- Bingöl

Bingöl'de de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla, Hacı Hıdır Camisi önünden Demokrasi Meydanı'na yürüdü.

Programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edildi.

Vali Kadir Ekinci, etkinlikte yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminde hayatını kaybedenlere rahmet, gazilere şifalar diledi.

FETÖ'cü hainlerin o gece milletin birlik ve beraberliğini hesaplayamadığını aktaran Ekinci, "O gece ölüm kusan tankların ve yağmur gibi yağan mermilerin karşısında duran milli iradenin kahramanları gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Programa Belediye Başkanı Erdal Arıkan, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Solhan ve Kiğı ilçelerinde de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi.

- Şırnak

Şırnak'ta düzenlenen etkinlikler kapsamında vatandaşların katılımıyla Ömer Kabak Meydanı'ndan başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'na kadar devam etti.

Burada saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte ilahiler seslendirildi, şiirler okundu, çeşitli gösteriler yapıldı.

Vali Osman Bilgin, programda yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'daki darbe girişiminde şehit olanlara rahmet diledi.

Bilgin, "Dünyanın hiçbir yerinde hiçbir milletin evlatları bırakın tankın silahın önüne çıkmayı silahın tabancanın dahi karşısına çıkamaz ama bu aziz milletin evlatları Hakkarili, Şırnaklısı, Edirnelisi, Trabzonlusu ile hep birlikte Türkiye olarak tankın, uçağın önüne çıkmıştır. Bu da ne kadar yüce, aziz bir mücadele verdiğimizin en iyi şekilde gösteren çok büyük bir örnektir." dedi.

Belediye Başkanı Mehmet Yarka da programda konuştu.