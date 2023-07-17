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        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden Hatay'daki yangın söndürme çalışmalarına destek

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 11:28
        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden Hatay'daki yangın söndürme çalışmalarına destek

        DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Hatay'da çıkan orman yangını için yürütülen söndürme çalışmalarına destek için araç ve personel desteği sundu.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su'nun talimatıyla Büyükşehir Belediyesi, Hatay'ın Belen ilçesindeki orman yangınına müdahale için 7 kişilik ekip oluşturdu.

        İtfaiye, Park ve Bahçeler ile Çevre Koruma ve Kontrol daire başkanlıklarına bağlı 3 araç ve 7 personel görevlendirildi.

        Bölgeye sevk edilen ekipler, yangın söndürme çalışmaları sona erene kadar çalışmalarını sürdürecek.

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