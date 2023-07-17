Diyarbakır'da "Coğrafyamı Öğreniyorum" etkinliği düzenlenecek

DİYARBAKIR (AA) - Kayapınar Belediyesi "Coğrafyamı Öğreniyorum" adlı atölye çalışması ve gezi etkinliği düzenleyecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğüne bağlı faaliyet yürüten "Eğitim Akademileri" ve "Bilgi Evi" öğrencilerine yönelik düzenlenecek etkinlikte öğrencilerin Diyarbakır coğrafyasını yerinde görme, tanıma imkanına sahip olması hedefleniyor.

Verilecek teorik bilgilerin ardından atölyede üç boyutlu maketler yapılarak öğrencilerin genel kültürlerini, el becerilerini ve üretkenliklerini geliştirmesi amaçlanıyor.

Öğrenciler, bu etkinliğe katılmak için şahsen müracaat ile ücretsiz kayıt yaptırabilecek.