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        Diyarbakır'da "Camide Spor Var Projesi" hayata geçirildi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 11:35
        Diyarbakır'da "Camide Spor Var Projesi" hayata geçirildi

        DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yaz Kur'an kurslarında eğitim gören çocukları çeşitli spor branşlarıyla buluşturmak ve yetenek taraması yapmak amacıyla "Camide Spor Var Projesi"ni hayata geçirdi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığınca hazırlanan proje kapsamında 15 antrenörden oluşan mobil ekip, 17 ilçede belirlenen camileri ziyaret ederek, çocukları okçuluk, futbol, voleybol, basketbol, ayak tenisi, badminton gibi spor branşlarıyla buluşturuyor. Sportif etkinliklerin yanı sıra cami bahçesinde halat çekme ve parkur oyunları oynayan çocuklar eğlenceli zaman geçiriyor.

        Sportif yeteneği bulunan çocukların DBB Spor Kulübü bünyesine kazandırılacağı proje ile yeteneklerini geliştirme fırsatı bulacak çocuklar müsabakalara hazırlanacak, büyük spor kulüplerine transfer edilebilecek.

        Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı ve İl Müftülüğü işbirliği ile hayata geçirilen projede 20 bin öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.

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