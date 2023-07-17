DBB Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Silvan'da yapımı süren çalışmaları inceledi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Silvan ilçesinde Büyükşehir Belediyesince yürütülen çalışmaları denetledi.

Çiftçi, ilk olarak vatandaşların dinlenip güzel vakit geçirmesi amacıyla çoğunluğu yeşil alan olarak tasarlanan 1. Kılıçarslan Kent Meydanı'nı inceledi.

Alanda yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi alan Çiftçi, ardından tamamlanma aşamasına gelen ilçe otogarı sahasını gezdi.

- Silvan 1. Kılıçarslan Meydanı

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, toplam 16 bin 711 metrekare alan üzerine inşa ettiği Silvan 1'inci Kılıçarslan Kent Meydanında 7 bin 190 metrekare yeşil alan oluşturacak.

İlçe sakinlerine dinlenme alanı oluşturmak için meydanın belirlenen bölümlerine farklı ebatlarda 76 oturma birimi ve 20 masa yerleştirilecek.

30 metrekarelik kuru havuz ile 135 metrekarelik normal havuzun da yer alacağı meydanda vatandaşlar için 6 bin 207 metrekarelik yürüyüş alanı oluşturulacak.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, meydanın bir bölümünü çocukların eğlenceli vakit geçirmesi için ayırdı. Minikler için oluşturulacak 685 metrekare alana çeşitli oyun grupları yerleştirilecek.

170 metrekarelik alanda kafeterya kurulacak, belirlenen bölümlere gece aydınlatma elemanları yerleştirilecek.

- Silvan Otogarı

Fen İşleri Daire Başkanlığınca hazırlanan projede ilçe otogarında 9 toplu taşıma peronu, 4 gişe ve 100 araçlık depolama alanı bulunacak.

12 bin 500 metrekarelik alana kurulacak otogarda, 350 metrekare kapalı alan, 8 bilet satış noktası, bekleme salonu, kadın-erkek-engelli tuvaleti, bebek bakım odası, teknik oda, amir odası, kafeterya, ticari alan ve su deposu yer alacak.

Diyarbakır-Batman kara yolu üzerine inşa edilecek ilçe otogarının güvenliği için bahçe duvarları 1,20 metre uzunluğunda olacak ve duvar uzunluğunun üzerine çit paneller uygulanacak.