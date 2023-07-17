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        Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 14:26
        Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı

        ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta terör örgütleri FETÖ ve PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

        Operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 1'i savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı, diğer 2 şüpheli ise ilgili il ve birime teslim edildi.

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