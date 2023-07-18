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        Diyarbakır'ın Lice ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 00:41
        Diyarbakır'ın Lice ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

        DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Lice ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

        İlçenin kırsal Arıklı Mahallesi mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Lice Belediyesi, Bingöl'ün Genç Belediyesinden itfaiye ile jandarma ve Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğünden ekipler sevk edildi.

        Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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