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        Diyarbakır'da trafo patlamasında 2 teknisyen yaralandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 12:29
        Diyarbakır'da trafo patlamasında 2 teknisyen yaralandı

        DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da 2 elektrik teknisyeni bakım ve onarım yaptıkları trafoda meydana gelen patlama sonucu yaralandı.

        Merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi'nde Dicle Elektrik Dağıtım AŞ personeli tarafından trafodaki aydınlatma panosunda çalışma yapıldığı sırada ark patlaması yaşandı.

        Patlamada, teknisyen M.Z. ve N.K. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

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