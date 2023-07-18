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        Diyarbakır'da "Bağırmayan Anneler" söyleşisi gerçekleşti

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 13:24
        Diyarbakır'da "Bağırmayan Anneler" söyleşisi gerçekleşti

        DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği "Huzur Hanem" buluşmaları kapsamında yazar Hatice Kübra Tongar tarafından "Bağırmayan Anneler" söyleşisi yapıldı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, yazar Hatice Kübra Tongar'ı okurları ve sevenleriyle buluşturdu.

        Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen söyleşiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

        Annelere ve anne adaylarına çocuk yetiştirmede dikkat etmeleri gereken konuları aktaran Tongar'ı katılımcılar ilgiyle dinledi.

        Söyleşi sonunda Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su'nun eşi Zeliha Su tarafından Tongar'a plaket takdim edildi.

        Yazar Tongar, söyleşiden sonra katılımcılar için kitaplarını imzaladı.

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