DBB Genel Sekreteri Çiftçi, Kayapınar'da devam eden çalışmaları inceledi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, merkez Kayapınar ilçesinde yol yapım ve kaldırım yenileme çalışmalarını inceledi.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, Kayapınar ilçesine bağlı Diclekent Bulvarı'nda vatandaşların yolu daha rahat kullanmasını sağlamak için yenileme çalışması yürütüyor.

Genel Sekreter Çiftçi, çalışmaları inceleyerek personelden bilgi aldı, işçilere çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Diclekent Bulvarında yürütülen çalışma kapsamda Yılmaz Güney Caddesi-Mahabad Bulvarında 9 bin metrekare bazalt kaplama yapılacak, 57 aydınlatma direği yerleştirilecek, 3 bin 200 metrelik kısımda ise 15 bin ton aşınma asfaltı yapılacak.

Genel Sekreter Çiftçi daha sonra Prof.Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'ndaki yol yapım çalışmalarını denetledi.

Çiftçi'ye, temaslarında Genel Sekreter Yardımcısı Ensari Erden ile Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Kendal Okutucu da eşlik etti.