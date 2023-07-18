Bismil'deki Uğurlu Mahallesinde içme suyu sorunu çözüldü

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yaptığı çalışmayla Bismil ilçesinin Uğurlu Mahallesinde içme suyu sorunun çözüme kavuşturdu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, kırsal mahallelerde vatandaşlara 24 saat kesintisiz, kaliteli ve çeşmeden içilebilir içme suyu ulaştırmak için projeler yürütüyor.

Mahallede içme suyu sondajı yapan ekipler, içme suyu şebeke hattı döşeme çalışmaları da yürütüyor.

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, devam eden çalışmaları inceleyerek, teknik personelden bilgi aldı.

İçme suyunun kaçak ve sulama amaçlı kullanılmaması gerektiğini vurgulayan Tutşi, "Abone bağlantısının tamamlanmasından sonra terfi binasına sıvı klor dozaj pompası temini ve montajı yapılarak vatandaşlarımıza içilebilir ve sürekli su temini sağlanacaktır. Hizmetin Uğurlu Mahallesine hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.