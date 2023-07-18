Bağlar Belediyespor 5 futbolcu ile anlaşma sağladı

DİYARBAKIR (AA) - Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) ekibi, Bağlar Belediyespor'da iç transferde 5 futbolcu ile anlaşma sağlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bağlar Belediyespor yeni sezon planlamasına başladı.

Yeni sezonda, Cihan Çetin'in yardımcı antrenörlüğünü Mehmet Sait Bilgiç, kaleci antrenörlüğünü ise Mehmet Adanır yapacak.

İç transferde ise Cebrail Güneş, Oktay Özen, Hasan Malaman, Mustafa Öner ve Uğur Yontürk ile yeniden anlaşma sağlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağlar Belediyespor Kulüp Başkanı Hüseyin Demir, hedeflerinin bölge gençlerinden iyi bir takım oluşturmak olduğunu söyledi.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun desteğiyle doğru işler yapmaya gayret ettiklerini kaydeden Demir, "Teknik heyetimizle anlaştık, iç transfer çalışmalarına başladık. Hedefimiz Diyarbakır'ı başarıyla temsil eden bir takım oluşturmak. Bunun için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.