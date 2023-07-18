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        GÜNCELLEME 2 - Diyarbakır'ın Lice ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 21:52
        GÜNCELLEME 2 - Diyarbakır'ın Lice ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü

        DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Lice ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

        Lice'nin kırsal Arıklı veğ Karahasan mahalleleri arasında otluk ve meşe ağaçlarının bulunduğu alanın birkaç noktasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Diyarbakır Büyükşehir ve Lice belediyelerinden itfaiye, jandarma, AFAD ve Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğünden ekipler sevk edildi.

        Lice Kaymakamı Muhammed Evlice de bölgeye gelerek çalışmalarla ilgili inceleme yaptı, yetkililerden bilgi aldı.

        Sarp alanlara belediye personelinin yol açma çalışmasının ardından ulaşan ekipler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere müdahale etti.

        Ekiplerin yoğun mücadelesi sonucu yangın söndürüldü.

        Bölgede soğutma çalışması yapıldı.

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