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        Kayapınar Belediyesinden depremzede çocuklara yüzme eğitimi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2023 - 11:22
        Kayapınar Belediyesinden depremzede çocuklara yüzme eğitimi

        DİYARBAKIR (AA) - Kayapınar Belediyesi, "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" kapsamında konteyner kentte misafir edilen depremzede ailelerin 7-14 yaş arası çocuklarına yönelik yüzme kursu başlattı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 2'si kapalı 4 yüzme havuzunda başlatılan kurslarda, yüzme eğitimi alacak çocukların aynı zamanda depremde yaşadıkları travmadan uzaklaşmaları da hedefleniyor.

        Kursa katılan depremzede öğrencilere belediye yetkilileri tarafından yüzme ekipmanları dağıtıldı.

        Kurs yaz boyunca devam edecek.

        Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Arif Karaman, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat'taki depremlerinin yaralarını sarmak, depremlerden en çok etkilenen çocukların yaşadığı travmayı en aza indirmek amacıyla yüzme kursu düzenlediklerini belirtti.

        Karaman, "Belediye olarak konteyner kentte misafir ettiğimiz depremzede ailelere bu zorlu süreçte her türlü desteği sağlamanın gayreti içindeyiz. Depremlerden en çok etkilenen çocuklarımızı da ihmal etmiyoruz. Bu kapsamda başlattığımız yüzme kursunda uzman ekiplerimiz çocuklarımıza yüzme öğretecek."

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