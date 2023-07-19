Bağlar Belediyesi ilçede temizlik çalışmalarını artırdı

DİYARBAKIR (AA) - Bağlar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü hava sıcaklığının artması nedeniyle ilçede temizlik faaliyetlerini artırdı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, cami ve ibadethanelerde vatandaşın huzurlu şekilde ibadet yapılabilmesi için mobil yıkama ve vakumlu makinalarla temizlik yapılırken, ilçenin farklı bölgelerindeki hafriyatlar da toplanarak görüntü kirliliğine son veriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, vatandaşların sağlıklı ve huzurlu koşullarda günlük yaşamını devam ettirmesi için hizmet seferberliği yürüttüklerini belirtti.

Beyoğlu, "Temizlik çalışmalarımızı geniş kapsamlı olarak gerçekleştiriyoruz. Cami ve ibadethanelerimizi temizleyerek hijyenik hale getiriyoruz, çevre ve görüntü kirliliğine yol açan hafriyatı kaldırıyoruz. Cadde ve sokaklarımızda düzenli yıkama ve temizleme çalışmaları yürütüyoruz. Her şey vatandaşlarımızın sağlığı için." ifadelerini kullandı.