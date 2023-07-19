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        Diyarbakır Adliyesi önündeki silahlı saldırıda anne ve 2 oğlu yaralandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2023 - 12:51
        Diyarbakır Adliyesi önündeki silahlı saldırıda anne ve 2 oğlu yaralandı

        DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da adliye binası önünde düzenlenen silahlı saldırıda anne ve 2 oğlu yaralandı.

        13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya katılan Hayriye T. ile oğulları Fesih T. ve Mehmet T'ye, adliye binasından çıktıkları sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından silahlı saldırıda bulunuldu.

        Saldırıda, anne ve 2 oğlu yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Kaçan zanlının yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

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