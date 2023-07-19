DBB Genel Sekreteri Çiftçi, spor yatırımlarıyla ilgili inceleme yaptı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, spor alanında yapılan yatırımlarla ilgili incelemelerde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çiftçi, Büyükşehir Belediyesince merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde, gençlerin spora yönlendirilmesi, sağlıklı ortamlarda spor yapabilmesi amacıyla hayat geçirdiği çok amaçlı kapalı spor salonu ve yarı olimpik yüzme havuzunda yürütülen çalışmaları denetledi.

Çiftçi, "Bağlar ilçemizde inşa ettiğimiz 1000 kişilik spor salonumuz çok yakında gençlerimizin en uğrak yerlerinden olacak." ifadesini kullandı.

Çiftçi'ye incelemelerinde, Genel Sekreter Yardımcısı Ensari Erden, Fen İşleri Daire Başkanı Osman Bilden, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Ömer Buğday da eşlik etti.