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        Diyarbakır'da haklarında yaklaşık 22'şer yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2023 - 14:30
        Diyarbakır'da haklarında yaklaşık 22'şer yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı

        DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

        Bu kapsamda, "Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama" suçundan hakkında 21 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.E. ve "Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan hakkında 21 yıl 9 ay 80 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ö. yakalandı.

        Hükümlüler adli mercilerdeki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

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