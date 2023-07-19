Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        DÜAK ekibi Lice'deki orman yangınına müdahalede de görev aldı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2023 - 15:35
        DÜAK ekibi Lice'deki orman yangınına müdahalede de görev aldı

        DİYARBAKIR (AA) - Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK) ekibinin Lice'deki orman yangınına müdahale çalışmalarında da görev aldığı belirtildi.

        Üniversiteden yapılan açıklamada, Rektör Prof. Dr. Mehmet Karakoç'un talimatıyla kurulan, kısa zamanda çok yol kat eden DÜAK ekibinin ihtiyaç duyulan her alanda görev üstlenmeye hazır olduğu ifade edildi.

        Diyarbakır'ın Lice ilçesinde çıkan ve dün kontrol altına alınan yangın için de AFAD'ın çağrısı üzerine DÜAK ekibinin sevk edildiği belirtilen açıklamada, yürütülen çalışma sonucu yangının kontrol altına alınıp, soğutma çalışması yapılması ile DÜAK ekibinin sahadan ayrıldığı kaydedildi.

        Açıklamada ayrıca bölgede sıkça yaşanan boğulma vakaları ile ilgili riskli alanlarda suya girilmemesi konusunda ekiplerin vatandaşlara uyarı yaptığı da bildirildi.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Adliye çıkışında anne ve 2 oğluna silahlı saldırı: 3 yaralı
        Adliye çıkışında anne ve 2 oğluna silahlı saldırı: 3 yaralı
        Yanan otobüsten valizlerini almaya çalıştılar
        Yanan otobüsten valizlerini almaya çalıştılar
        Silah kaçakçısının tabancaları özel bölmeli masada ele geçirildi
        Silah kaçakçısının tabancaları özel bölmeli masada ele geçirildi
        Diyarbakır´da satırlı, bıçaklı kavga: 1´i ağır 3 yaralı, 8 gözaltı
        Diyarbakır´da satırlı, bıçaklı kavga: 1´i ağır 3 yaralı, 8 gözaltı
        Diyarbakır´da kafede bıçaklı- sopalı kavga: 6 yaralı
        Diyarbakır´da kafede bıçaklı- sopalı kavga: 6 yaralı
        Diyarbakır´da orman yangını (3)
        Diyarbakır´da orman yangını (3)