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        Türk Kızılay Sur Şubesi'nden ihtiyaç sahiplerine destek

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2023 - 15:41
        Türk Kızılay Sur Şubesi'nden ihtiyaç sahiplerine destek

        DİYARBAKIR (AA) - Türk Kızılay Sur Şubesi ihtiyaç sahibi ailelere yardım ulaştırmayı sürdürüyor.

        Türk Kızılay Sur Şubesi Başkan Vekili Gülhan Sönmez yaptığı açıklamada, gönüllü ekiplerle "asrın felaketi"nden bu yana ilçedeki ihtiyaç sahibi aileleri tespit ederek, destek sunduklarını belirtti.

        Yönetim kurulu, gençlik kolları ve kadın kolları ile gönüllülerden oluşan ekipler olarak ihtiyaç sahiplerini tespit ederek, onlara nakdi yardım, alışveriş kartı, gıda kolisi, hijyen malzemesi desteği sunduklarını ifade eden Sönmez, hayırsever ailelere Kızılay Sur Şubesine bağış yapmaları çağrısında bulundu.

        Sönmez, bu bağışları ihtiyacı olan ailelere ulaştıracaklarını kaydetti.

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