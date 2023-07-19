Bağlar Belediyesi ilçede yol ve asfalt çalışması gerçekleştiriyor

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da Bağlar Belediyesi, ilçede yol ve asfalt çalışmasını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Doktorlar sitesi" olarak bilinen ancak zamanla bakımsız hale gelen ve yeni yaşam alanlarının inşa edilmesinin planlandığı bölgede belediye tarafından yenilenen 400 metre uzunlukta ve 10 metre genişliğindeki iki yola 1600 ton asfalt döşendi.

Asfaltlama çalışmalarını takip eden Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, "Bu bölgede ulaşım sorunu vardı, yolların görüntüsü iyi değildi. İmar planına uygun olarak yeniledik. Ardında da asfaltlama çalışmalarına başladık. Çalışmaların tamamlanmasıyla ulaşım konforlu hale gelecek. Kıymetli hemşehrilerimiz için hizmetlerimize ilk günkü heyecanla devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.