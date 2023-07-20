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        Diyarbakır zabıtasından toplu taşıma araçlarına denetim

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2023 - 14:40
        Diyarbakır zabıtasından toplu taşıma araçlarına denetim

        DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde faaliyet gösteren toplu taşıma araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Daire Başkanlığı, vatandaşların şikayetlerini incelemek, toplu taşıma araçlarının ruhsatlarını, oturma düzenlerini ve kart okuma cihazlarının çalışırlığını kontrol etmek amacıyla denetim gerçekleştirdi. Ayrıca sıcak havalarda vatandaşların sağlıklı ve konforlu seyahat edebilmeleri için şoförlere klimanın açık olması uyarısı yapıldı.

        Zabıta Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı noktalarında gerçekleştirdikleri denetimlerde toplu taşıma araçları yönetmeliğine uymayan 50 araca cezai işlem uyguladı.

        Ekipler, vatandaşların toplu taşıma araçlarını sorunsuz kullanabilmesi için denetimlerini sürdürecek.

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