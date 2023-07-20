Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Koçoğlu, Diyarbakır annelerini ziyaret etti:

DİYARBAKIR (AA) - Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu, Diyarbakır annelerinin evlatları için sürdürdüğü oturma eylemine ilişkin, "Toplumumuzda böyle güçlü kadınlar olduğu müddetçe terörle çok ciddi mücadelemiz devam edecek. Devletimiz çok güçlü. Evlatlarınıza kavuşacağınıza inanıyoruz." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen Koçoğlu, çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ve partinin il binası önünde 3 Eylül 2019'da başlattıkları evlat nöbetini 1417'nci gününde sürdüren aileleri ziyaret etti.

Aileler, Koçoğlu'nu Türk bayrakları ve çocuklarının fotoğrafıyla karşıladı. Koçoğlu, tek tek görüştüğü ailelere gül verdi.

Koçoğlu'na evlatlarının dağa nasıl kaçırıldığını anlatan aileler, terör örgütü PKK ile HDP'ye tepkilerini dile getirdi.

Ailelerle görüşmesinin ardından gazetecilere açıklama yapan Koçoğlu, bugün haklı bir direniş yapan annelerin yanında olduklarını, acılarını paylaştıklarını söyledi.

Koçoğlu, "İyi ki böyle güçlü kadınlar var. Toplumumuzda böyle güçlü kadınlar olduğu müddetçe terörle çok ciddi mücadelemiz devam edecek. Allah onlardan razı olsun. Devletimiz çok güçlü. Evlatlarınıza kavuşacağınıza inanıyoruz. Hakikaten çok önemli bir duruş sergiliyorlar. Her birinize çok teşekkür ediyorum." dedi.

Bakan Yardımcısı Koçoğlu'na, ziyaretinde Gençlik ve Spor İl Müdürü Nüammer Uslu da eşlik etti.