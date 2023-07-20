Kayapınar Belediyesi kente "tıbbi aromatik bitki bahçesi" kazandırıyor

DİYARBAKIR (AA) - Kayapınar Belediyesi tarafından kentte tıbbi aromatik bitki bahçesi kuruluyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediyenin yeni projelerinden biri olan ve çalışmaların hızla sürdüğü Tıbbi Aromatik Bitkiler Parkında ilk dikim yapıldı.

Park 75 mevkisinde 50 bin metrekarelik alana sahip parka bölgede yetiştirilmeye elverişli olan 100 bin tıbbi aromatik bitkinin ekimi yapılacak.

Parkta ayrıca yürüyüş yolları ve oturma alanları da yer alacak.

Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Arif Karaman, parkı ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.