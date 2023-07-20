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        Diyarbakır'da bu yıl 150 bin tonu aşkın karpuz rekoltesi bekleniyor

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2023 - 16:44
        Diyarbakır'da bu yıl 150 bin tonu aşkın karpuz rekoltesi bekleniyor

        DİYARBAKIR (AA) - Karpuz hasadının başladığı Diyarbakır'da bu yıl 30 bin dekar alanda 150 bin tonu aşkın verim elde edileceği öngörülüyor.

        Tarım ve Orman Bakanlığınca "Karpuz Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması Projesi" çerçevesinde kent çiftçisine yüzde 75 hibeyle dağıtılan 115 bin 505 karpuz fidesinin toprakla buluşturulduğu tarlalarda hasat başladı.

        Ergani ilçesine bağlı Yolköprü Mahallesi'nde bu destekle yetiştirilen karpuzlar için Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce hasat programı düzenlendi.

        Programa katılan Vali Ali İhsan Su, üreticilerin topladıkları karpuzları kamyonlara yüklemelerine yardım etti.

        Vali Su, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilin her sektörde önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

        Tarım sektöründe de çok ciddi potansiyele sahip olunduğunu dile getiren Su, bu tarım ürünlerinden birinin de karpuz olduğunu belirtti.

        "Dünyada karpuz üretiminde Çin'den sonra Türkiye geliyor." diyen Su, Diyarbakır'ın bölgede en fazla karpuz üretiminin yapıldığı il olduğunu ifade etti.

        Su, Tarım ve Orman Bakanlığının ilde karpuz üretiminin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için ciddi projeler yürüttüğünü, bu sene de önemli bir projenin uygulandığını kaydetti.

        Çiftçilere 115 bin 505 karpuz fidesi dağıtıldığını dile getiren Su, "Şimdi o fidelerin ürünlerini alıyoruz. Bu, yaklaşık 1 milyon 155 bin liralık bir projeydi. Bunun yüzde 75'ini çiftçilerimize hibe olarak verdik. Yüzde 25 de çiftçi katkısıyla gerçekleştirildi." dedi.

        - Üretim alanı genişledi, rekolte arttı

        Su, geçen yıl Türkiye'de 690 bin dekar alanda 3 milyon 394 bin ton, ilde ise 27 bin dekarı aşkın alanda 112 bin ton karpuz üretimi yapıldığını belirterek, bu sene desteklerle üretim alanının genişlediğini, rekoltenin de arttığını söyledi.

        "Bu yıl Diyarbakır'da 30 bin dekar alanın üzerinde ekiliş gerçekleştirdik, 150 bin tonun üzerinde bir üretimi inşallah gerçekleştirmiş olacağız. Emeği geçen tüm çiftçilerimize bereketli, bol kazançlar diliyorum." diyen Su, bundan sonra da tarımsal desteklerin hem Bakanlık düzeyinde hem de Valilik ve Büyükşehir Belediyesi olarak sürdürüleceğini ifade etti.

        Vali Su, Tarım ve Orman Bakanlığına desteklerinden dolayı teşekkür etti.

        Programa, Ergani Kaymakamı Ahmet Karaaslan, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Şerif Aydın, ziraat odası başkanları, kamu kurumlarının temsilcileri ve üreticiler katıldı.

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