Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Çocuklarının depremin travmasını atlatması için aldıkları kuzu evin yeni üyesi oldu

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 11:04
        Çocuklarının depremin travmasını atlatması için aldıkları kuzu evin yeni üyesi oldu

        DİYARBAKIR (AA) - ÖMER YASİN ERGİN - Diyarbakır'da ev hanımı Dilek Kadak, depremlerden etkilenen çocuklarına moral olması için satın aldığı kuzuyu yanından ayırmıyor.

        Kahramanmaraş merkezli depremlere Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesindeki evlerinde yakalanan Dilek Kadak (42), eşi ve 3 çocuğuyla büyük korku yaşadı.

        Evleri az hasar gören Kadak, depremden etkilenen çocuklarının yaşadığı travmayı atlatması için 4 ay önce bir aylık bir kuzu satın aldı.

        Kısa sürede Kadak ailesine alışan "Mestan" adını verdikleri kuzu zamanla ailenin adeta bir bireyi haline geldi.

        Dilek Kadak ilk zamanlarda evlerinde biberonla besledikleri, altını bezledikleri kuzu büyüyünce ona evlerinin damında bir yaşam alanı oluşturdu.

        Beslenmesi ve bakımıyla yakından ilgilendiği Mestan ile haftanın 3-4 günü çarşı ve pazara giden, parkta gezinti yapan Kadak, sesine alışan, peşinden ayrılmayan kuzuya evladı gibi bakıyor.

        - "Özel sabunla her gün banyo yaptırıyorum"

        Dilek Kadak, AA muhabirine, kuzunun aldıkları gün kendisine alıştığını belirterek, sesini duymadan uyumadığını söyledi.

        Önceleri evde baktıkları kuzuyu büyümeye başlayınca damda hazırladıkları alana yerleştirdiklerini ifade eden Kadak, "Mestan adını verdik. 3 günde ismine alıştı. 'Mestan' deyince hemen geliyordu. Zamanla parka getirmeye başladım, onun sayesinde çocuklarım da parka daha çok gelmeye başladı. Haftada en az 3-4 gün dışarı çıkarıyorum. Özel sabunla her gün banyo yaptırıyorum." dedi.

        Mestan sayesinde kent merkezinde ikamet etmelerine rağmen köy hayatı yaşıyormuş gibi bir duyguya kapıldıklarını anlatan Kadak, eşi ve çocuklarının da kuzunun bakımıyla yakından ilgilendiğini belirtti.

        Kadak, çocuklarından önce Mestan'ın bakımı ve beslenmesiyle ilgilendiğini söyledi.

        "Sabah kalkınca yemini veriyorum, suyunu tazeliyorum daha sonra çocuklarımla ilgileniyorum. Bazen eşim 'Önce Mestan ile ilgileniyorsun, biz ikinci plandayız.' diyor. İp bağlamıyorum, peşimden gelmeye alıştı. Gece de beraber uyuyorduk. Veteriner aşılarını yapıyor, vitaminlerini veriyor. Manikür, pedikür yaptırdık." diyen Kadak, mahalledeki komşularının da Mestan'ı çok sevdiğini anlattı.

        - "Sesimi nereden duyarsa geliyor"

        Mestan'ın evden dışarı çıktığında çok mutlu olduğunu, bazen bu mutluluğunu zıplayarak gösterdiğini dile getiren Kadak, Mestan'ın ailenin bir üyesi olduğunu, satmayı düşünmediğini söyledi.

        Kadak, hayvanları çok sevdiğini, Mestan'ın da hayatında çok ayrı bir önemi olduğunu vurgulayarak, "Minibüsler geçerken dur diyorum duruyor, geç deyince geçiyor. Parkın içinde o kadar insan var ama sesimi nereden duyarsa geliyor. Parka getirmek için bazen çarşının içinden geçiyorum, köpek sanıp korkanlar, çığlık atanlar var. Sonra kuzu olduğunu anlayıp çok seviyorlar. Parkın içindeki çocuklar da çok seviyor." ifadesini kullandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Resmi Gazete'de 'kur korumalı mevduat' kararı
        Resmi Gazete'de 'kur korumalı mevduat' kararı
        Özel ekiple çözülen yorgun mermi cinayetinde müebbet istemi!
        Özel ekiple çözülen yorgun mermi cinayetinde müebbet istemi!
        Sıcaktan bunalanlar sahilde sabahladı
        Sıcaktan bunalanlar sahilde sabahladı
        "Bursaspor'un sesini duyun!"
        "Bursaspor'un sesini duyun!"
        Düzenlemeye aykırı ilan sayısı 7 bine geriledi
        Düzenlemeye aykırı ilan sayısı 7 bine geriledi
        Sultanlar'ın asi ruhu: Ebrar Karakurt!
        Sultanlar'ın asi ruhu: Ebrar Karakurt!
        Netflix'in abone sayısı, şifre paylaşımının sona ermesiyle 'sıçradı'
        Netflix'in abone sayısı, şifre paylaşımının sona ermesiyle 'sıçradı'
        Yol isteyen taksiye çarptı! Sürücüyü darp etti
        Yol isteyen taksiye çarptı! Sürücüyü darp etti
        Mert Müldür derbisi!
        Mert Müldür derbisi!
        Patlama anı böyle kaydedildi!
        Patlama anı böyle kaydedildi!
        Termometreler 40'ın üzerine çıktı: Sıcak hava can aldı!
        Termometreler 40'ın üzerine çıktı: Sıcak hava can aldı!
        Romantik Ahmet
        Romantik Ahmet
        Kasap kira derdinde!
        Kasap kira derdinde!
        Arjantin'den flaş iddia: Rakip çıktı!
        Arjantin'den flaş iddia: Rakip çıktı!
        Görünürde artış, gerçekte ise faiz düşüşü
        Görünürde artış, gerçekte ise faiz düşüşü
        Bursa'da feci kazada acı tesadüf: 1 ölü
        Bursa'da feci kazada acı tesadüf: 1 ölü
        Gönderme yapmamış
        Gönderme yapmamış
        Amsterdam'da büyük yolcu gemileri yasaklandı
        Amsterdam'da büyük yolcu gemileri yasaklandı
        Kılıçdaroğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        Kılıçdaroğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        İşsizlik Fonu pandemi şokunu atlattı
        İşsizlik Fonu pandemi şokunu atlattı

        Benzer Haberler

        Diyarbakır´da hastane penceresinden atılan sigara asma çatıyı yaktı; hastalar tahliye edildi
        Diyarbakır´da hastane penceresinden atılan sigara asma çatıyı yaktı; hastalar tahliye edildi
        "Diyarbakır Doğal Taş Sektörünün Mevcut Durumu ve Geleceği Çalıştayı" düzenlendi
        "Diyarbakır Doğal Taş Sektörünün Mevcut Durumu ve Geleceği Çalıştayı" düzenlendi
        Diyarbakır'da bu yıl 150 bin tonu aşkın karpuz rekoltesi bekleniyor
        Diyarbakır'da bu yıl 150 bin tonu aşkın karpuz rekoltesi bekleniyor
        TIR´ın dorsesi alev alev yandı
        TIR´ın dorsesi alev alev yandı
        Kayapınar Belediyesi kente "tıbbi aromatik bitki bahçesi" kazandırıyor
        Kayapınar Belediyesi kente "tıbbi aromatik bitki bahçesi" kazandırıyor
        Kapısının önüne 10 gündür çöp koymayınca evine çilingirle girildi
        Kapısının önüne 10 gündür çöp koymayınca evine çilingirle girildi