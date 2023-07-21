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        Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Ergani ilçe otogarında çalışmaları denetledi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 12:10
        Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Ergani ilçe otogarında çalışmaları denetledi

        DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, yapımı devam eden Ergani ilçe otogarında incelemelerde bulundu.

        Büyükşehir Belediyesi, Ergani'de toplu taşıma araçlarının vatandaşlara daha iyi hizmet vermesini sağlamak ve oluşan trafik yoğunluğunu azaltmak için ilçe otogarı yapıyor.

        Vali Su, çalışmaları denetleyerek personelden projede gelinen aşamayla ilgili bilgi aldı, işçilere kolaylıklar diledi.

        Vali Su'ya incelemelerinde Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi ve Ergani Kaymakamı Ahmet Karaaslan eşlik etti.

        - Ergani ilçe otogarı

        Fen İşleri Daire Başkanlığınca hazırlanan projede ilçe otogarında 12 toplu taşıma peronu, 8 gişe ve 20 araçlık depolama alanı bulunacak.

        8 bin metrekarelik alana yapılacak otogarda, 504 metrekare kapalı alan, 8 bilet satış noktası, bekleme salonu, kadın-erkek-engelli tuvalet, mescit, bebek bakım odası, teknik oda, amir odası, kafeterya, ticari alan ve su deposu yer alacak.

        Diyarbakır-Elazığ kara yolu üzerine inşa edilecek ilçe otogarının güvenliği için bahçe duvarları 1 metre uzunluğunda olacak ve duvar uzunluğunun üzerine çit paneller uygulanacak. İlçe otogarının 432 metrekarelik zeminine bazalt plaklar döşenecek.

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