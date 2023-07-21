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        Diyarbakır'da hayvan hırsızlığı yapan 2 zanlı tutuklandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 12:22
        Diyarbakır'da hayvan hırsızlığı yapan 2 zanlı tutuklandı

        DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da büyükbaş hayvan çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Merkez Bağlar ilçesi Övündüler Mahallesi'nde bir büyükbaş hayvanın kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındığı ihbarı üzerine jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

        İl ve İlçe Jandarma komutanlıkları ekiplerince düzenlenen operasyonda, B.A ve N.E. gözaltına alındı.

        Şüpheliler jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

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