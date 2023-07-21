Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Dicle Elektrik'ten çalışanların "zam" taleplerine ilişkin açıklama:

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 16:57
        Dicle Elektrik'ten çalışanların "zam" taleplerine ilişkin açıklama:

        DİYARBAKIR (AA) - Dicle Elektrik Dağıtım AŞ, çalışanların "zam" taleplerine ilişkin, ücretlerde enflasyonun üzerinde bir oranla, yüzde 35 artış sağlandığını bildirdi.

        Bazı çalışanların, "özlük haklarının iyileştirilmesi" yönündeki eylemi üzerine şirketten yapılan açıklamada, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 6 ilde abonelere kesintisiz ve kaliteli elektrik sunulması için hizmet verilirken, çalışanların da en iyi koşullarda görev yapması için hassasiyet gösterildiği belirtildi.

        "Ülkemizde gelişen ekonomik şartların farkında olarak çalışma arkadaşlarımıza mümkün olan en rekabetçi ücret ve yan hak politikasını sağlama gayretindeyiz. Rekabetçi ücret ve yan hak politikamız ile çalışma arkadaşlarımızın yanındayız. Bu kapsamda temmuz ayında yaptığımız düzenleme ve zamlarla, piyasa koşullarının üzerinde maaş ve yan hak skalamızı oluşturduk." ifadelerine yer verilen açıklamada, Enerji Bakanlığı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) gibi kamu otoritelerinin düzenlemelerine tabi bir şirket olarak kamu hizmeti vererek, vatandaşlara kesintisiz elektrik tedariki için çalışıldığı aktarıldı.

        Açıklamada, bu sebeple tatil günlerinde de hizmet verildiği, bu tür zamanlarda çalışan personele yasal ölçüler çerçevesinde tüm ödemelerinin eksiksiz yapıldığı, çalıştığı süre kadar mesai ücreti ödendiği bildirildi.

        Açıklamada, şöyle denildi:

        "Yemek ücreti yanında şirket politikamız gereği doğum, evlilik ve vefat durumlarında da yanlarında olmaya devam ediyoruz. Arkadaşlarımızın tüm yasal haklarını sağlamakla birlikte, aynı hassasiyeti işten çıkarılma durumlarında da gösteriyoruz. Şirketimizde iş sağlığı ve güvenliği kapsamında periyodik olarak denetim ve eğitimler gerçekleştiriyor, çalışma arkadaşlarımızı sürekli eğitim ile bilgilendiriyoruz. İş kazası geçiren çalışma arkadaşımızı sağlığına kavuşmasından sonra kendisine en uygun iş alanında çalışmasını sağlıyoruz. İş kazası yaşanması durumunda tüm sağlık süreçlerini takip ediyor, gerekli destekleri kendilerine sağlıyoruz. Bu kapsamda, sağlık takibi yapılarak, gerektiğinde ihtiyaç duyulacak olan protezler de şirketimiz tarafından karşılanıyor. Tüm çalışma arkadaşlarımıza enflasyonun üzerinde bir oranla, yüzde 35 ücret artışı sağladık. Temmuz ayı maaşına yansıyacak ücret artışının yanında ağustos ayı içerisinde hesaplarına promosyonlar yatırılacak. Ödenen yemek ve yol yardımının da devletin belirlediği rakamlar üzerinden gerçekleştiğini paylaşmak isteriz."

        Hizmet verilen illerde iş bırakma eyleminin söz konusu olmadığı ifade edilen açıklamada, bu kapsamda yapılan spekülatif ifadelerin gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.

        Açıklamada, "Yapılan iyileştirmelerin yeterli olmadığını düşünen bir kısım çalışma arkadaşlarımız, haklarını dile getirmek üzere eylem gerçekleştirmektedir. Dün olduğu gibi emekleriyle şirketimize güç katan görevi başındaki çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yeni sıcak hava dalgası uyarısı!
        Yeni sıcak hava dalgası uyarısı!
        Rusya'dan Ukrayna'ya tahıl koridoru suçlaması
        Rusya'dan Ukrayna'ya tahıl koridoru suçlaması
        Onur Şener cinayetinde gerekçeli karar açıklandı!
        Onur Şener cinayetinde gerekçeli karar açıklandı!
        Vize sahtekarları ultra lüks villada yakalandı!
        Vize sahtekarları ultra lüks villada yakalandı!
        Lyanco sağlık kontrolünü geçemedi!
        Lyanco sağlık kontrolünü geçemedi!
        Kaya gibi stoper!
        Kaya gibi stoper!
        Kişisel verilerimiz ele mi geçirildi?
        Kişisel verilerimiz ele mi geçirildi?
        F.Bahçe'de en az 5 isim yolcu!
        F.Bahçe'de en az 5 isim yolcu!
        "Gerekirse ceza uygulayacağız"
        "Gerekirse ceza uygulayacağız"
        "Yeni bir dönemin başlangıcı diyebiliriz"
        "Yeni bir dönemin başlangıcı diyebiliriz"
        Stadın ismi Rams Park oldu!
        Stadın ismi Rams Park oldu!
        Pes dedirten görüntü! Sahili "beton loca" ile parsellediler
        Pes dedirten görüntü! Sahili "beton loca" ile parsellediler
        Sigara kullanımı, MS hastalığına yakalanma riskini 2,5 kat artırıyor
        Sigara kullanımı, MS hastalığına yakalanma riskini 2,5 kat artırıyor
        Resmi Gazete'de 'kur korumalı mevduat' kararı
        Resmi Gazete'de 'kur korumalı mevduat' kararı
        Arjantin'den flaş iddia: Rakip çıktı!
        Arjantin'den flaş iddia: Rakip çıktı!
        ABD Başkanı Biden Prens Harry'i reddetti
        ABD Başkanı Biden Prens Harry'i reddetti
        Romantik Ahmet
        Romantik Ahmet
        Gönderme yapmamış
        Gönderme yapmamış
        Görünürde artış, gerçekte ise faiz düşüşü
        Görünürde artış, gerçekte ise faiz düşüşü
        Kasap kira derdinde!
        Kasap kira derdinde!

        Benzer Haberler

        Hatalı dönüş yapan otomobil, zincirleme kazaya neden oldu; 1´i çocuk, 5 yaralı
        Hatalı dönüş yapan otomobil, zincirleme kazaya neden oldu; 1´i çocuk, 5 yaralı
        Diyarbakır'da KETEM hizmet binası ve mobil mamografi aracı hizmete sunuldu
        Diyarbakır'da KETEM hizmet binası ve mobil mamografi aracı hizmete sunuldu
        Diyarbakır'da enerji şirketi çalışanları, iş yavaşlatma eylemi başlattı
        Diyarbakır'da enerji şirketi çalışanları, iş yavaşlatma eylemi başlattı
        Kamyon şoförü çocuğa çarptığını 500 metre sonra başka bir sürücünün uyarısıyla öğrendi
        Kamyon şoförü çocuğa çarptığını 500 metre sonra başka bir sürücünün uyarısıyla öğrendi
        Diyarbakır'da hayvan hırsızlığı yapan 2 zanlı tutuklandı
        Diyarbakır'da hayvan hırsızlığı yapan 2 zanlı tutuklandı
        Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Ergani ilçe otogarında çalışmaları denetledi
        Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Ergani ilçe otogarında çalışmaları denetledi